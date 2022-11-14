Новая Каховка, Херсонская область, 14 ноября 2022, 11:09 — REGNUM Около 15% населения остаются в Новой Каховке Херсонской области по данным на утро 14 ноября, сообщил журналистам глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
За 12–13 ноября из города организованно выехали около тысячи человек, ещё около трёх тысяч покинули город самостоятельно.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за 12–13 ноября в результате обстрелов Новой Каховки погибли три человека, около 20 получили ранения.