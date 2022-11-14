Новая Каховка, Херсонская область, , 11:09 — REGNUM Около 15% населения остаются в Новой Каховке Херсонской области по данным на утро 14 ноября, сообщил журналистам глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

За 12–13 ноября из города организованно выехали около тысячи человек, ещё около трёх тысяч покинули город самостоятельно.

«Осталось (около 15% населения, я думаю, это 10-12 тысяч человек максимум… У нас администрация эвакуировалась. Но оперативный штаб на месте продолжает работать, там ограниченное количество людей. Мы не можем бросить людей, поэтому остаемся на месте», — цитирует Леонтьева Интерфакс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за 12–13 ноября в результате обстрелов Новой Каховки погибли три человека, около 20 получили ранения.