Новая Каховка, Херсонская область, 14 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Около 15% населения остаются в Новой Каховке Херсонской области по данным на утро 14 ноября, сообщил журналистам глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

За 12–13 ноября из города организованно выехали около тысячи человек, ещё около трёх тысяч покинули город самостоятельно.

«Осталось (около 15% населения, я думаю, это 10-12 тысяч человек максимум… У нас администрация эвакуировалась. Но оперативный штаб на месте продолжает работать, там ограниченное количество людей. Мы не можем бросить людей, поэтому остаемся на месте», — цитирует Леонтьева Интерфакс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за 12–13 ноября в результате обстрелов Новой Каховки погибли три человека, около 20 получили ранения.