Москва, , 11:08 — REGNUM На сегодняшний день Европейский союз и в первую очередь страны — основательницы сообщества, ФРГ и Франция, всерьёз обсуждают возможность ведения войны с Россией. Об этом 14 ноября сообщает РИА Новости.

Апофеоз войны Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европа, по крайней мере две страны — основательницы ЕС, Германия и Франция, сменила регистр обсуждения, и сейчас прямое военное столкновение с Россией для Берлина и Парижа больше не геополитическая гипотеза, а геополитическая реальность», — говорится в публикации.

Также указывается, что такая смена вектора направления политики ЕС задаёт новый тон в отношениях двух указанных стран и меняет расклад сил, как в сообществе, так и в НАТО.

Кроме того, отмечается, что из планов Берлина ясно, что он, несмотря на нацистское прошлое Германии, намерен сделать немецкую армию самой сильной в регионе, также подобные планы вынашивает и Париж.

«Будем смотреть в глаза реальности: мир, который еще несколько лет назад мы принимали как партнёра, мир, которому мы сочувствовали, когда на улицах его городов радикальные исламисты расстреливали людей (кстати, сегодня уже семь лет, как террористы в Париже убили более двух сотен человек), мир, к посольствам которого мы, русские люди, несли траурные букеты и зажигали свечи в память о невинно убиенных, готовится, этого не стесняясь, теперь убивать нас», — уточняется в статье.

При этом добавляется, что на войну с Россией настраивают европейских армию, генералов и солдат политики, которые также ведут подготовку общественного мнения к таковой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября немецкое издание написало Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что антироссийские санкции стран Запада способствовали появлению у России нового важнейшего торгового партнёра в лице Китая.