Эр-Рияд, 14 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США вошёл в воздушное пространство Саудовской Аравии в понедельник, 14 октября. Об этом сообщает Саудовское официальное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление минобороны страны.

Department of Defense Истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии

В заявлении отмечается, что визит произошёл в рамках «учений двух стран по обеспечению региональной безопасности».

В рамках манёвров бомбардировщик был взят на сопровождение истребителями F-15S Саудовской Аравии. Экипажи самолётов отработали совместные действия при реализации нескольких сценариев развития событий.

Ранее сообщалось о том, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, опасаясь возможного нападения Ирана на Саудовскую Аравию.