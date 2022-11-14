Брюссель, 14 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Литва ожидает ответа на свои предложения по новым санкциям против России. Об этом литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил в Брюсселе перед началом встречи глав МИД стран ЕС.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

По его словам, Вильнюс продолжает ждать девятый пакет санкций. Ландсбергис выразил несогласие с теми, кто считает, что все санкции уже введены и больше некого включить в чёрный список.

«Литва уже несколько недель назад предложила свой список, мы по-прежнему ждем реакции европейских институтов и продвижения девятого пакета санкций», — сказал литовский министр.

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