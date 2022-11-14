Донецк, 14 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 30 боевиков ВСУ, сообщили 14 ноября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также было уничтожено две самоходные артиллерийские установки (2С1 «Гвоздика» и «М109»), РСЗО «Град-1», шесть танков (два Т-80БВ, два Т-64БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), 18 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БПЛА ВСУ.