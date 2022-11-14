Южно-Сахалинск, , 11:07 — REGNUM В Охотском море вблизи Сахалина на борту судна «Топазовый» скончался матрос. Сахалинский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Море Александр Погожев © ИА REGNUM

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Удалось выяснить, что 30 октября, когда судно находилось в Японском море в 30 км от Амгу в Приморском крае, во время погрузо-разгрузочных работ матрос был травмирован краном. Через несколько дней ему стало хуже, а 8 ноября он скончался.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту получения оператором мусоровоза серьёзной травмы. На мужчину упал контейнер, который, как полагают правоохранители, имел дефекты и сорвался с зажимного устройства.