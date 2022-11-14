Париж, 14 ноября 2022, 11:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отвечает интернет-пользователям на тему экологии в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, где глава государства признает, что правительство «делает недостаточно», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Elysee.fr

«Мы не ждем катастрофы. Мы начали действовать, но нас всех поджимает чрезвычайная ситуация», — уверяет глава государства.

Эммануэль Макрон отвергает некоторые высказанные в его адрес упреки, в частности по поводу осуждения французского государства в 2021 году за «климатическое бездействие».

«Нас осудили за климатическое бездействие в период 2015–2018 годов», — заявил Эммануэль Макрон, напоминая, что был избран в 2018 году.

«Мы все обеспокоены, мы видим последствия нарушения климата. Мы пока делаем недостаточно, но мы движемся вперед», — заверил глава французского государства.

Эммануэль Макрон рассказывает о мерах, предпринятых за годы его правления страной, включая создание 20 000 км² велосипедных дорожек и отказ от пластиковых бутылок в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон обсудит стратегические амбиции страны в Индо-Тихоокеанском регионе на саммите G20 в Индонезии.

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