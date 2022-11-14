Париж, 14 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отвечает интернет-пользователям на тему экологии в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, где глава государства признает, что правительство «делает недостаточно», передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Мы не ждем катастрофы. Мы начали действовать, но нас всех поджимает чрезвычайная ситуация», — уверяет глава государства.

Эммануэль Макрон отвергает некоторые высказанные в его адрес упреки, в частности по поводу осуждения французского государства в 2021 году за «климатическое бездействие».

«Нас осудили за климатическое бездействие в период 2015–2018 годов», — заявил Эммануэль Макрон, напоминая, что был избран в 2018 году.

«Мы все обеспокоены, мы видим последствия нарушения климата. Мы пока делаем недостаточно, но мы движемся вперед», — заверил глава французского государства.

Эммануэль Макрон рассказывает о мерах, предпринятых за годы его правления страной, включая создание 20 000 км² велосипедных дорожек и отказ от пластиковых бутылок в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон обсудит стратегические амбиции страны в Индо-Тихоокеанском регионе на саммите G20 в Индонезии.

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