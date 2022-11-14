Новая Каховка, Херсонская область, 14 ноября 2022, 11:05 — REGNUM Три человека погибли, около 20 получили ранения в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области за последние двое суток. Данные привёл журналистам 14 ноября глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Леонтьев уточнил, что обстрелы со стороны ВСУ ведутся практически постоянно.
Не прекращаются обстрелы и территории Каховской ГЭС, оценить повреждения сложно. Часть города остаётся без электроснабжения.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября власти Новой Каховки сообщили о серьёзных повреждениях ГЭС в результате обстрелов пособников киевского режима.