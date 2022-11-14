Новая Каховка, Херсонская область, , 11:05 — REGNUM Три человека погибли, около 20 получили ранения в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области за последние двое суток. Данные привёл журналистам 14 ноября глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

Леонтьев уточнил, что обстрелы со стороны ВСУ ведутся практически постоянно.

«Били весь вечер и всю ночь. Повреждены линии электропередачи, в жилые дома попадает постоянно. Гибнут люди. У нас уже трое погибших и до 20 человек раненых», — приводит слова Леонтьева Интерфакс.

Не прекращаются обстрелы и территории Каховской ГЭС, оценить повреждения сложно. Часть города остаётся без электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября власти Новой Каховки сообщили о серьёзных повреждениях ГЭС в результате обстрелов пособников киевского режима.