Новая Каховка, Херсонская область, 14 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Три человека погибли, около 20 получили ранения в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области за последние двое суток. Данные привёл журналистам 14 ноября глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Леонтьев уточнил, что обстрелы со стороны ВСУ ведутся практически постоянно.

«Били весь вечер и всю ночь. Повреждены линии электропередачи, в жилые дома попадает постоянно. Гибнут люди. У нас уже трое погибших и до 20 человек раненых», — приводит слова Леонтьева Интерфакс.

Не прекращаются обстрелы и территории Каховской ГЭС, оценить повреждения сложно. Часть города остаётся без электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября власти Новой Каховки сообщили о серьёзных повреждениях ГЭС в результате обстрелов пособников киевского режима.