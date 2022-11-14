Благовещенск, 14 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Благовещенске инспектор ГИБДД заметил вылетающую с трассы машину и оттолкнул с дороги человека, которого автомобиль мог сбить. Мужчина получил травмы, а спасённый им амурчанин не пострадал, сообщил портал 2X2.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

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Машину занесло на заснеженной дороге. Правоохранитель среагировал оперативно и бросился на помощь в считанные секунды, отмечают очевидцы происшествия. Сотрудника ГИБДД после ДТП увезли на машине скорой помощи.

«Считаю, о таких поступках должны все знать! Что есть такие сотрудники, которые готовы жертвовать собой во благо людей», — отметил амурчанин, ставший свидетелем аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году инспектор ДПС Вячеслав Размашкин спас человека из автомобиля, загоревшегося в результате ДТП в городе Хабаровске. За это он был награждён.