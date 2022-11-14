Иркутск, , 11:05 — REGNUM Выходные 12–13 ноября выдались неспокойными у сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда: они спасли шестерых человек.

Забайкальские спасатели Забайкальский поисково-спасательный отряд

Ночью 12 ноября в Посольское поисково-спасательное подразделение БПСО поступило сообщение о двух рыбаках, оказавшихся в воде в результате поломки лодочного мотора и весла. Спасатели обнаружили людей, транспортировали их в село Посольское Казанского района Бурятии в удовлетворительном состоянии.

Днём 12 ноября из поселка Никола в Зиминский район Иркутской области вылетел вертолет «Ми-8» со специалистами Байкальского отряда для эвакуации троих жителей Иркутской области, которые оказались в труднодоступной местности из-за становления льда на реке Ока. Люди находились в зимовье в 80 км от населенного пункта Верхнеокинского. Из-за поломки мотора у лодки они не смогли выехать обратно. Спасатели транспортировали мужчин в ближайший н. п.

В тот же день группа спасателей БПСО в ходе проведения УТС по альпинистской подготовке эвакуировала туриста, получившего травмы в результате падения в районе пика Броненосец, хребет Восточный Саян. Спасатели обнаружили человека, оказали ему первую помощь и совместно со спасателями Бурятской поисково-спасательной службы приступили к транспортировке пострадавшего. Ночью 13 ноября в поселке Аршан спасатели передали мужчину родственникам для дальнейшей доставки в медучреждение.

комиссара Усть-Илимска. Как сообщало ИА REGNUM, в Тункинском районе Бурятии под лавину попали двое туристов из Иркутска — мужчина и женщина. Инцидент произошёл вечером 2 апреля.

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