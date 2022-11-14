Уфа, 14 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт днем 13 ноября в Уфе. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

Сообщается, что на метеостанции Уфа-Дема максимальная температура воздуха повысилась до +6,6°С. В результате был перекрыт абсолютный максимум 2008 года (тогда температура воздуха составляла +6,2°С).

Отмечается, что в Башкирии максимальные температуры воздуха днем 13 ноября достигали +2, +8°С.

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