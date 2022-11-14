Донецк, 14 ноября 2022, 10:59 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 10:25 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм; в 10:30 — Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
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