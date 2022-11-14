Донецк, 14 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:25 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибра 152 мм, — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:25 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм; в 10:30 — Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Читайте также: ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка