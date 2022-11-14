Москва, , 10:59 — REGNUM В ЛДПР намерены и дальше бороться за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Отрицательные отзывы никогда нас не останавливали. Так что битву за работающих пенсионеров продолжаем с утроенной силой. Рано или поздно вопрос решится в их пользу», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам правительство России не поддержало.

В правительстве обратили внимание на то, что депутаты не указали источник финансирования. Кроме того, по мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, «выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект предусматривал перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо нынешних 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.

По данным Пенсионного фонда России, численность работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, на 1 января 2022 года составила 7,3 млн человек. Дополнительные расходы на реализацию законопроекта с учетом численности работающих пенсионеров с 1 января 2023 года могут составить, по оценке авторов инициативы, около 538 млрд рублей.

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