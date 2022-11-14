Ижевск, 14 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ижевске в предстоящие новогодние праздники решили отказаться от традиционного новогоднего фестиваля с фейерверками и вечерними ежедневными программами. Также для оформления города не будет использовано дополнительной иллюминации, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Ижевска Олега Бемеметьева.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

По решению оргкомитета на Центральной площади будет установлена елка и ледовый городок, в каждом районе также появятся новогодние елки. В день открытия ледового городка состоится праздничное мероприятие, праздничная программа запланирована и в новогоднюю ночь.

Для детей, чьи отцы находятся сейчас на военной службе в качестве мобилизованных или добровольцев, проведут благотворительные спектакли и представления. Проект «Елка желаний» исполнит мечты детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

«Время сейчас непростое. Требуется поддержка нашим ребятам — участникам специальной военной операции, их семьям. Но и оставить детей без праздника было бы неправильным», — пояснил выбор формата празднования глава Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Удмуртия отправила в Краснодарский край первую партию рождественских сосен — 1,5 тыс. деревьев. Кроме того, готовятся к отправке еще 4050 рождественских деревьев — 3,5 тыс. сосен, 500 елей и 50 пихт. В ближайшее время они будут отправлены в другие регионы России.

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