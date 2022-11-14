Бухарест, 14 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В районе КПП «Джурджулешть» на румынско-болгарской границе задержана группа мигрантов, пытавшихся незаконно добраться из Стамбула в Вену. Об этом 14 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По данным пограничной полиции Румынии, нелегалы находились в холодильной установке турецкого грузового трейлера, следовавшего в Австрию транзитом через Болгарию, Румынию и Венгрию. Согласно предварительной информации, все задержанные лица являются гражданами Сирии.

Ведется следствие. Нелегалы доставлены в местный центр содержания беженцев на территории Румынии, водитель транспортного средства оштрафован.

Напомним, ранее власти Румынии усилили пограничный и таможенный контроль. На сегодняшний день это является главным условием для вступления страны в зону Шенгенского соглашения.