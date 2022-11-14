Белгород, , 10:55 — REGNUM В случае срыва капремонта образовательных учреждений в Белгороде министр строительства региона и начальник управления капитального строительства должны подать в отставку. Такое условие на оперативном совещании в правительстве области 14 ноября поставил губернатор Вячеслав Гладков.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона раскритиковал работы на объектах. Губернатор считает, что со стороны министерства образования отсутствует контроль за ходом капремонта, ведомство не заинтересовано в результате.

«Вы занимаете пассивную позицию», — заявил глава региона министру образования Андрею Милёхину.

Вячеслав Гладков упрекнул министра строительства Оксану Козлитину в том, что на объектах у строителей слишком много перекуров, уже в 17:00 рабочие уходят домой, и потребовал проводить планёрки не днём, когда это удобно руководителям, а в 20:00.

«Кроме меня максимально заинтересованных людей нет, поеду по объектам как всегда, я время найду. Я могу вам сказать — срыв будет хоть по одному объекту — жду вашего заявления об увольнении. Начальник УКСа и министр строительства будут уволены 31 декабря, если хотя бы один объект не будет сдан», — отчитал подчинённых губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Белгороде на капитальный ремонт закрыли 10 детских садов и 12 школ.