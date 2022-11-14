Белгород, 14 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В случае срыва капремонта образовательных учреждений в Белгороде министр строительства региона и начальник управления капитального строительства должны подать в отставку. Такое условие на оперативном совещании в правительстве области 14 ноября поставил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

Глава региона раскритиковал работы на объектах. Губернатор считает, что со стороны министерства образования отсутствует контроль за ходом капремонта, ведомство не заинтересовано в результате.

«Вы занимаете пассивную позицию», — заявил глава региона министру образования Андрею Милёхину.

Вячеслав Гладков упрекнул министра строительства Оксану Козлитину в том, что на объектах у строителей слишком много перекуров, уже в 17:00 рабочие уходят домой, и потребовал проводить планёрки не днём, когда это удобно руководителям, а в 20:00.

«Кроме меня максимально заинтересованных людей нет, поеду по объектам как всегда, я время найду. Я могу вам сказать — срыв будет хоть по одному объекту — жду вашего заявления об увольнении. Начальник УКСа и министр строительства будут уволены 31 декабря, если хотя бы один объект не будет сдан», — отчитал подчинённых губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Белгороде на капитальный ремонт закрыли 10 детских садов и 12 школ.