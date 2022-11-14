Главе белгородского минстроя грозит увольнение за срыв капремонта школ
Белгород, 14 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В случае срыва капремонта образовательных учреждений в Белгороде министр строительства региона и начальник управления капитального строительства должны подать в отставку. Такое условие на оперативном совещании в правительстве области 14 ноября поставил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона раскритиковал работы на объектах. Губернатор считает, что со стороны министерства образования отсутствует контроль за ходом капремонта, ведомство не заинтересовано в результате.
Вячеслав Гладков упрекнул министра строительства Оксану Козлитину в том, что на объектах у строителей слишком много перекуров, уже в 17:00 рабочие уходят домой, и потребовал проводить планёрки не днём, когда это удобно руководителям, а в 20:00.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Белгороде на капитальный ремонт закрыли 10 детских садов и 12 школ.