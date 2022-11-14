Курск, , 10:55 — REGNUM Боевики киевского террористического режима вновь подвергли обстрелу Глушковский район Курской области. Об этом 14 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«Утро в Глушковском районе началось с обстрела ВСУ: 24 прилёта зафиксировано в селе Попово-Лежачи, примыкающем к посёлку Тёткино», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Старовойт уточнил, что при обстреле киевских нацистов никто не пострадал, и добавил, что были разбиты гаражи и мастерские на территории тракторной бригады, а также получил повреждения легковой автомобиль и один жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра.