Триполи, 14 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Статистические службы Ливии зафиксировали существенный рост торгового обмена с соседним Египтом за последние два года. Об этом 14 ноября сообщает Fawasel со ссылкой на данные Ливийского статистического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Так, с 2020 года товарооборот между двумя странами вырос на 64%: с $570 до 938 млн.

Как отмечается, Ливия в 2022 году поднялась на шестое место в списке экономических партнёров Египта. При этом отмечается, что товарооборот в ближайшие годы будет только расти.

Торговые отношения между Египтом и Ливией развиваются на фоне урегулирования ситуации в регионе. В Каире рассматривают Ливию как поставщика нефти, в то время как ливийские власти рассчитывают на поставки египетской сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.