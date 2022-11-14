Уфа, 14 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Гуманитарный груз из Башкирии доставили в одну из школ Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба министерства образования и науки Башкирии.

(сс) Kyle Glenn Глобус

Сообщается, что Миусинскую школа № 19 ЛНР получила гуманитарную помощь из школы №1 села Иглино Башкирии.

Отмечается, что коллектив башкирской школы собрал 400 наименований книг программной художественной литературы на русском языке, настольные развивающие игры, шашки, шахматы, канцелярские принадлежности для каждого ученика миусинской школы, большой глобус для кабинета географии.

Сообщается, что в школе организовали благотворительную ярмарку среди учащихся, причем в роли казначеев выступили сами ученики старших классов, которые принимали участие в закупке подарков для учеников и учителей подшефной школы.

Напомним, что школа №1 села Иглино имеет подшефную школу в Луганской Народной Республике — Миусинскую школу № 19.