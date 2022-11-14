Кострома, 14 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Добровольцы из Костромской области, участвующие в проведении специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Постановление об этом подписал губернатор региона Сергей Ситников.

Https://pixabay.com Деньги

Ранее региональную выплату в таком же размере получили 99% мобилизованных костромичей. Изначально средства хотели предоставить только семейным мужчинам, имеющих детей, но затем областные власти изменили решение и распространили поддержку на всех призванных без исключения.

В соседнем Ярославле призванным по повестке платят 50 тысяч рублей, добровольцам — в два раза больше. В Ивановской области размер региональных выплат мобилизованным тот же, но дополнительно их детям, поступившим в колледжи и вузы, перечисляют по 30 тысяч рублей.

В Вологодской области размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Кроме нее мобилизованным назначили ежемесячную субсидию в размере 10 тысяч рублей. Потерявшим работоспособность регион платит 500 тысяч рублей, в случае гибели человека семье перечисляют 1 млн рублей.