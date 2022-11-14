Шкотовский район, Приморский край, 14 ноября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Приморском крае открыли спортивную площадку с цифровым сопровождением. Её сдали в эксплуатацию в посёлке Смоляниново Шкотовского района. Об этом сообщили в правительстве региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Спортплощадка

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Это первая из четырёх «умных» спортплощадок, которые построят в регионе благодаря федеральному проекту «Бизнес спринт» (Я выбираю спорт).

Ещё три появятся в Находке, Владивостоке и в Большом Камне. Спорткомплексы с мультимедийной системой позволят активно заниматься на тренажёрах, играть в футбол, волейбол или же просто заняться пробежкой.

Главная «фишка» — видеоинструкция по правильному выполнению упражнений на тренажерах — достаточно навести смартфон на специальный QR-код.

Как сообщало ИА REGNUM, 748 млн рублей из средств федерального бюджета направят в Башкирию на возведение новых спортивных объектов по проекту «Бизнес-спринт».