Москва, 14 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Мобилизованные граждане получат зарплату за декабрь 2022 года перед новогодними праздниками, следует из ответа замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова («Единая Россия»).

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Как сообщало ИА REGNUM, минимальная сумма денежного довольствия, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие, составит 195 тысяч рублей. При этом ежемесячные выплаты для сержантов и офицеров будут больше. В ноябре денежное содержание военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начнут выплачивать досрочно.

«Выплата денежных средств гражданам, призванным по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации будет производиться с 10 по 20 число каждого месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря», — указано в документе, опубликованном в телеграм-канале Иванова.