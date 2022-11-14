* Талибы — запрещённая в России организация

Шаран, Афганистан, 14 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Муниципалитет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) незаконно закрыл десятки торговых центров афганской провинции Пактика. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Jaysin Trevino Закрыто

Источники в городе Шарана, административном центре этой провинции, пояснили, что муниципалитет заставляет владельцев торговых центров и магазинов проложить тротуары перед их заведениями.

После того, как торговцы заявили, что они не могут себе этого позволить, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли эти коммерческие точки.

Коммерсанты говорят, что строительство дорог и тротуаров является обязанностью муниципалитета и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют права навязывать это населению.

Следует отметить, что муниципалитеты ежегодно собирают миллионы афгани на «благоустройство».