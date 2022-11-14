Брюссель, 14 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Европейский союз не готов к обсуждению новых санкций против России, сообщил 14 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По словам Борреля, в Брюсселе пока не готовы к обсуждению нового пакета антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон предложил активизировать усилия по дипломатическому решению кризиса на территории бывш. УССР.