Кишинёв, 14 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Неизвестный утром 14 ноября сообщил в полицию Молдавии о «минировании» центрального рынка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Информация проверяется, и наши коллеги принимают необходимые меры», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение поступило на адрес электронной почты руководства рынка. Личность отправителя устанавливается.

Стоит отметить, что летом в Молдавии постоянно поступали ложные сообщения о «минировании» зданий суда, кишинёвского аэропорта и ряда других учреждений. На какое-то время подобные действия прекратились, но возобновились в ноябре.