Москва, , 12:27 — REGNUM Центральные банки активно скупают золото, опасаясь рецессии в США, которая может произойти в 2023 году, считает финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, комментируя скупку золота ЦБ.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

«В случае появления рецессии, очевидно, что мы сможем увидеть рост золота к отметкам 2000$ долларов за унцию, что составит примерно 25% к текущей стоимости. Кроме того, на покупку повлиял и разгон общемировой инфляции. На фоне увеличения инфляции, центральные банки покупают золото, чтобы погасить свои риски. В существующих условиях, вероятнее всего снижение темпов роста инфляции в 2023 году, а значит и снижение закупок золота со стороны центральных банков», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что Центральный Банк России напротив, настаивает на том, что сейчас нет смысла покупать золото, так как это может наоборот вызвать рост денежной массы.

«Это логично для России, в связи с тем, что рост денежной массы у нас и так на пике в связи с изолированностью экономики и слишком крепким рублём — как итог такой геополитической ставки. Уверен, Банк России начнёт покупать золото чуть позже, во втором квартале 2023 года, когда начнёт восстанавливаться импорт, а доходы бюджета начнут снижаться на фоне изолирующих санкций», — добавил экономист.

Напомним, что Центральные банки купили рекордные 399 тонн золота на сумму около 20 млрд долларов в третьем квартале 2022 года. Мировой спрос на золото в июле–сентябре вырос на 28% к прошлому году.