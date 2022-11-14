Анкара, , 10:48 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено задержание подозреваемой в совершении теракта на улице в центре Стамбула, опубликовали 14 ноября СМИ Турции.

Задержание Oregon Department of Transportation

На выложенных в интернет кадрах запечатлено как турецкие правоохранители врываются в квартиру, в которой находятся подозреваемые, задерживают их и выводят оттуда в наручниках лицом вниз.

При этом в числе задержанных показывается женщина, которая подозревается в том, что она принесла на улицу в центре Стамбула бомбу для совершения теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что камеры видеонаблюдения засняли бегство с места взрыва с улицы в центре Стамбула подозреваемой в том, что она принесла туда бомбу для совершения этого теракта