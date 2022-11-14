Париж, 14 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым активизировать усилия по дипломатическому решению кризиса на территории бывш. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По словам французского президента, в ближайшее время следует активизировать усилия для поиска дипломатического решения киевского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, британская газета Guardian пишет об усилиях США по смешению центра геополитического влияния на территории Европы в сторону восточной её части. В результате в выигрышном положении окажутся Варшава и Киев, а Берлин и Париж могут утратить доминирование.