Донецк, 14 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 ноября боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

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