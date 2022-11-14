Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM К жителям Санкт-Петербурга, у которых есть долги за услуги газоснабжения, начали приходить контролёры с банковскими терминалами. Об этом 14 ноября сообщили в городском жилищном комитете.

Квитанция ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Должники столкнутся с сотрудниками «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Контролёры смогут принять оплату в счет долга на месте. Закрыть долг можно будет картой любого банка. В комитете успокоили петербуржцев и заверили, что таким сотрудникам можно доверять.

«Да, контролер знает ваш лицевой счет и до оплаты вводит его в терминал. Вы можете проверить данные, сумму платежа и только после этого внести оплату. Контролер выдает вам чек со всеми данными, реквизитами и суммой оплаты, что является подтверждением факта оплаты», — отметили в комитете.

При этом ликвидировать задолженность плательщик может и самостоятельно в личном кабинете «Мой газ». Оплату примут без комиссии, к тому же начисляется кешбэк.

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