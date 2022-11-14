Москва, , 10:45 — REGNUM Сегодня. 14 ноября, в турецком городе Стамбул провели допросы 21 человека, которые подозреваются в причастности к теракту на одной из улиц города, передаёт издание Star.

Стамбул Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США

Уточняется, что все задержанные были доставлены в государственную больницу Байрампаша и прошли медицинский осмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Погибли шесть человек, пострадали более 80.

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