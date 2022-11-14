Чарикар, Афганистан, , 10:44 — REGNUM В афганских провинциях Парван и Каписа убиты двое мужчин. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

25-летний молодой человек был убит неизвестными вооружёнными людьми в кишлаке Хам Заргар уезда Хесса II Кохистан. Согласно источникам, он был жителем уезда Тагаб этой же провинции.

Ещё один молодой человек погиб при загадочных обстоятельствах в кишлаке Ходжахае Дах Малай уезда Баграм провинция Парван. Его звали Ходжа Ракибулла, и он был убит ночью, когда возвращался из аптеки с лекарствами для своего больного отца. Согласно источникам, у него осталось двое детей.

Мотивы убийства этих двух человек пока не установлены.

Следует отметить, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, в разных провинциях увеличилось количество убийств при загадочных обстоятельствах.