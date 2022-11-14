Петропавловск-Камчатский, 14 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Камчатка поставит в зону проведения специальной военной операции партию тепловизоров, предназначенную для бойцов из региона. Власти отследят, чтобы вся направляемая в Донбасс помощь доходила до военнослужащих, сообщили в правительстве края.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Актуальность тепловизоров повышается в силу сезонных факторов. Нам нужно обеспечить их закупку и направление», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов на еженедельном оперативном совещании.

Глава региона подчеркнул, что правительство подключилось к решению ряда бытовых вопросов, связанных с питанием и личным обмундированием военнослужащих. Солодов поручил строго отслеживать направление в зону спецоперации всех закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции в защиту Донбасса.