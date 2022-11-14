Томск, 14 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Водные черви-трубочники, обитающие на дне, могут помочь с очищением водоёмов от микропластика, который негативно влияет на здоровье рыб, животных и человека. Об итогах соответствующего исследования сообщает 14 ноября пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Андрей Черкасский ИА REGNUM Посмотрите — сколько пластика

В вузе отмечают, что проблема загрязнения экосистем микропластиком — один из негативных результатов человеческой деятельности. Пока не существует эффективной технологии для полной очистки окружающей среды от таких частиц.

Вместе с тем эксперимент учёных Биологического института ТГУ, который длился 150 дней, наглядно показал, что водные черви-трубочники способны закапывать микропластик в донные отложения. В среднем скорость отложения микропластика в их присутствии оказалась почти в шесть раз выше, чем без их участия — 4,14 см в год против 0,73 см в год.

«Ускоренное захоронение частиц происходит за счёт перемещения червей в осадках, их дыхательных движений и питания. Можно сказать, что трубочник оказывает человечеству экологическую услугу — выводит микропластик из биологического круговорота», — пояснила директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ Юлия Франк.

Читайте также: Доктор Мясников: пластик внутри нас, его много в лёгких и в крови