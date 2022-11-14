Курск, , 10:42 — REGNUM Село в Глушковском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны киевских нацистов 14 ноября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Последствия очередного обстрела курского приграничья Телеграм-канал Романа Старовойта

«Утро в Глушковском районе началось с обстрела ВСУ: 24 прилета зафиксировано в селе Попово-Лежачи, примыкающем к посёлку Тёткино», — сообщил глава региона.

Он уточнил, что в результате атаки пострадавших нет. Однако повреждения получили гаражи и мастерские на территории тракторной бригады, пострадал частный легковой автомобиль. Повреждён один жилой дом — осколками посечен фасад и разбиты стекла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Старовойт заявлял о фактически ежедневных обстрелах Курской области со стороны ВСУ.