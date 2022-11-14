Кемерово, , 11:08 — REGNUM В Кемеровской области должность заместителя председателя правительства региона покинул Сергей Ващенко. Об этом стало известно 14 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отставка

«Сергей Николаевич Ващенко освобождён от должности заместителя председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации по собственному желанию», — прокомментировали в областной администрации.

Кто займёт ставшую вакантной должность, пока не сообщается.

Отметим, что Сергей Ващенко занял этот пост в сентябре 2022 года. Его назначил новый председатель правительства Кемеровской области Илья Середюк.

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