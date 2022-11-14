Грозный, 14 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал истинные цели спецоперации, которую ведет Россия на территории б. УССР. Это борьба с безнравственными идеалами Запада и защита великого наследия народов России. Как отметил чеченский лидер, от исхода спецоперации будет зависеть будущее нашей Родины.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Специальная военная операция — это священная миссия, исход которой решит наше будущее. Будем ли мы молча наблюдать, как многочисленные народы России оставят всё, чем дорожили их предки, в угоду безнравственных западноевропейских ценностей или отстоим в бою своё право на поистине великое наследие наших отцов», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул руководитель Чечни, он как гражданин России «необычайно горд» за то, что на защиту Родины регулярно отправляются новые отряды добровольцев, готовых «сослужить добрую службу Родине».

Это говорит о высоком патриотизме и крепости духа этих парней. Их усилия не пропадут даром, заявил Кадыров, они «станут основой нового мира, где не будет места для национализма и чуждых нам ценностей».