Усть-Илимск, Иркутская область, , 10:38 — REGNUM Из больницы выписали военного комиссара Александра Елисеева из Усть-Илимска, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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«Врачи боролись за его жизнь больше месяца. Сейчас Александр Владимирович чувствует себя хорошо», — рассказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, военком получил ранение на рабочем месте 26 сентября. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

25-летнего местного жителя, стрелявшего, по версии правоохранительных органов, в Елисеева, задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на срок до 26 ноября.