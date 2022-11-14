Кабул, 14 ноября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Маулави Абдул Баки Хаккани, бывший глава министерства высшего образования Афганистана, назначен главой Национального экзаменационного департамента правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, пишет газета «8 Собх».

Orenburg-gov.ru Назначение

Абдул Кадир Хамуш был назначен главой департамента при предыдущем правительстве Афганистана и продолжал исполнять свои обязанности при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сегодняшнего дня.

Муджахид также сообщил, что влиятельный командир узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Салахуддин Аюби, заместитель главы министерства по восстановлению и развитию сельских районов, был назначен начальником службы безопасности в провинции Забуль.

Доктор Гуль Мохаммад Усман возглавил медицинского совета Афганистана.

Напомним, недавно маулави Нада Мохаммад Надим сменил Абдул Баки Хаккани на посту министра высшего образования.