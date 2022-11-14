Курск, 14 ноября 2022, 10:36 — REGNUM Специализированные бригады для устранения последствий обстрелов территории Курской области созданы в регионе. Об этом 14 ноября на оперативном совещании в администрации области сообщил губернатор Роман Старовойт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее курский губернатор сообщил, что обстрелам киевских боевиков территория региона подвергается практически ежедневно, атаки фиксируются как на военную, так и на гражданскую инфраструктуру.
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