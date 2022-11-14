Курск, , 10:36 — REGNUM Специализированные бригады для устранения последствий обстрелов территории Курской области созданы в регионе. Об этом 14 ноября на оперативном совещании в администрации области сообщил губернатор Роман Старовойт.

Последствия обстрела ВСУ Телеграм-канал Романа Старовойта

«Созданы специализированные бригады, которые сразу же приступают к ликвидации последствий обстрелов», — приводит слова Старовойта 46ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее курский губернатор сообщил, что обстрелам киевских боевиков территория региона подвергается практически ежедневно, атаки фиксируются как на военную, так и на гражданскую инфраструктуру.

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