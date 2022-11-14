Улан-Удэ, , 10:38 — REGNUM В Бурятии за десять месяцев 2022 года зарегистрировано 16 876 преступлений, что на 3,8% меньше, чем в январе–октябре прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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Так, в регионе стали реже совершать тяжкие и особо тяжкие преступления (-4,7%), изнасилования и покушения на изнасилование (-38,1%), разбои (-33,3%), мошенничества (-8,3%) и так далее. Число хулиганских действий с начала года сократилось вдвое, а киберпреступлений — на 8,1%.

«В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+39,3%), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+17,3%), краж автомобилей (+36,5%)», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Прибайкальском районе республики задержали местного жителя по обвинению в убийстве двух человек. Мужчина вышел из колонии за несколько дней до совершения преступления.

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