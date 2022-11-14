Ереван, , 10:36 — REGNUM Строительство дороги Капан — Чакатен в Сюникской области Армении в объезд установленных Азербайджаном блокпостов завершено. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Дорожного департамента Армении.

Дорога. Армения Yakovlev Sergey

«Завершено строительство объездного участка Капан — Чакатен дороги Капан-Цав. Длина участка составляет 7,48 км», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2021 года на дороге Горис — Капан в Сюникской области сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода. В ноябре там начали брать с армянских граждан таможенный сбор.

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