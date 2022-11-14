Стокгольм, 14 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Количество компаний, привлеченных в Швеции к ответственности за нарушение условий труда, почти удвоилось в период с 2019 по 2021 год. Об этом сообщает новостная служба TT со ссылкой на статистику властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Утверждается, что более тесное сотрудничество между Агентством по охране труда, прокуратурой и полицией Швеции, а также сокращение сроков рассмотрения дел способствуют большему числу уголовных дел.

«Наше сотрудничество стало более качественным и целенаправленным», — признается Кристина Фальк Странд, главный прокурор Национального отдела по климатическим преступлениям.

Количество судебных преследований увеличивается с 2017 года, когда было возбуждено 52 дела. В 2019 году их было всего 65, а в 2021 году — уже 114.