В Швеции значительно выросли масштабы климатических преступлений
Стокгольм, 14 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Количество компаний, привлеченных в Швеции к ответственности за нарушение условий труда, почти удвоилось в период с 2019 по 2021 год. Об этом сообщает новостная служба TT со ссылкой на статистику властей.
Утверждается, что более тесное сотрудничество между Агентством по охране труда, прокуратурой и полицией Швеции, а также сокращение сроков рассмотрения дел способствуют большему числу уголовных дел.
«Наше сотрудничество стало более качественным и целенаправленным», — признается Кристина Фальк Странд, главный прокурор Национального отдела по климатическим преступлениям.
Количество судебных преследований увеличивается с 2017 года, когда было возбуждено 52 дела. В 2019 году их было всего 65, а в 2021 году — уже 114.