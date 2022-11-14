Москва, , 11:19 — REGNUM Если мирового экономического кризиса избежать не удастся, то экспорт российских энергоносителей не прекратит сокращаться, а ВВП продолжит падать на протяжении 2023–2024 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Курс рубля в сложившейся ситуации зависит от того, с какой скоростью РФ адаптируется к изменениям в мировой экономике, — сказала Финогенова. — Если мировой экономике на фоне роста инфляции и процентных ставок удастся избежать рецессии зимой 2022–2023 годов, а санкционное давление по отношению к России не усилится, то уже к концу 2023 года можно прогнозировать замедление падения российского ВВП, а в 2024 г. — начало его роста. При этом темпы российской инфляции получится замедлить, если сохранится текущий уровень экспорта».

По ее словам, если мировой рецессии не случится, то даже при вступлении в силу санкций в отношении потолка цен на российские энергоносители с 2023 года, РФ сумеет сохранить объем их продаж.

«Это приведет сначала к небольшому ослаблению рубля в начале 2023 года, но, затем курс стабилизируется, — сказала Финогенова. — Если же мирового экономического кризиса избежать не удастся, экспорт российских энергоносителей продолжит сокращаться, а ВВП будет снижаться на протяжении 2023–2024 годов. В таких условиях, несмотря на проводимую Банком России денежно-кредитную политику, инфляция будет расти. В этом случае более существенного ослабления рубля не миновать».

Как полагает Финогенова, к концу 2022 года, валютный курс будет скорее всего на уровне 64-67 рублей за доллар, поскольку санкции по энергоносителям пока еще не вступят в силу, но инфляцию цен может подстегнуть рост денежной массы на фоне усиления предновогоднего спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, попытки Запада организовать международную изоляцию России закончились неудачей.

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