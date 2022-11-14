Стамбул, Турция, , 10:33 — REGNUM Лица, которые были задержаны по подозрению в причастности к теракту в центре Стамбула, были допрошены и прошли медосмотр. Об этом 14 ноября сообщает турецкая газета Star.

Допрос Цитата из х/ф «Во все тяжкие». Реж. Винс Гиллиган. 2008-2013. США

Отмечается, что правоохранители Турции после теракта в течение короткого времени задержали 21 подозреваемого в причастности к нему.

«Они были доставлены в государственную больницу Байрампаша и прошли медицинский осмотр, были допрошены», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что за подрывом бомбы на центральной улице в Стамбуле стоят сторонники Курдской рабочей партии (КРП) из Сирии.